Suspeitos de tráfico e homicídio são presos em Senhor do Bonfim

Dois jovens foram presos após terem seus mandados de prisão preventiva cumpridos em Senhor do Bonfim (distante 400 km de Slavador). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Wellington Douglas Silva Soares, 28 anos, e Mailson Silva Santos, 29 são suspeitos de envolvimento na morte de Adriano Alves Pereira, o “Badega”.

De acordo com o coordenador da 19ª Coorpin/Bonfim, a dupla participou do crime, ocorrido em janeiro deste ano, no Distrito de Tijuaçu.“Com outros comparsas, eles assassinaram Adriano, motivados pela disputa no tráfico de entorpecentes naquela região”, explica em nota.

A dupla segue presa à disposição da Justiça e a participação de outros criminosos está sendo investigada.

