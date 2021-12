Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Valença

Cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na madrugada desta quarta-feira, 22, durante a operação batizada como 'Coroa', realizada nos bairros de Bolívia e Lava Pés, no município de Valença (a 255 km de Salvador).

Foram detidos na ação Josemir Santos de Jesus, conhecido como 'Jó', Jan Everni Sousa dos Santos, o 'Jan', Rebert Lima Magalhães, 'Eti-Bagaça', João Paulo de Jesus Cruz, o 'Buá e Álisson Lopes da Cruz, o 'Dadai'. Com os supeitos, a polícia apreendeu cocaína, crack, maconha, um revólver, nove celulares e um tablet.

De acordo com o delegado José Raimundo Néri, da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin/Valença), os suspeitos também estão ligados a outros crimes. “Durante as investigações, concluímos que a quadrilha cometeu Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e diversos roubos no município”, ressaltou o delegado, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Todos os suspeitos têm passagem pela polícia. Apontado como líder da quadrilha, Urcisino Vagner Santos, e um dos comparsas, Wênderson dos Santos Barbosa, o 'Neguinho Paloso', ainda são procurados.

adblock ativo