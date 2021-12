Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Macaúbas

Cinco homens foram presos na quinta-feira, 1º, após serem flagrados com drogas prontas para comercialização e 20 celulares no município de Macaúbas (a 614 km de Salvador). De acordo com a polícia, o quinteto faz parte de uma quadrilha que atua na localidade conhecida como Pela Porco.

A operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) prendeu Alex Ferreira dos Santos, Rafael Silva Ferreira, Carlos Fernando Nascimento Lima, Matheus Santos de Araújo e Wallas da Silva Pinto, após denúncias encaminhadas às unidades policiais sobre tráfico e uso de drogas.

Com eles, foram apreendidas: uma porção de maconha e 16 trouxas da droga, já embaladas para a venda, 150 gramas de crack, 900 gramas de cocaína pronta para comercialização, uma balança de precisão, 20 celulares, três tabletes, cadernetas com anotações do tráfico e embalagens para acondicionar drogas.

Autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos foram encaminhados para a audiência de custódia. O material apreendido já seguiu para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

