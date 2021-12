Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Macajuba

Lucas Santos Nunes e Vinicius Barbosa dos Santos foram presos com drogas e um simulacro de pistola no último sábado,19, no loteamento João Pereira, localizado no município de Macajuba (distância de 293 km de Salvador).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), após denúncias, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Chapada) chegaram ao loteamento e ao perceber a aproximação policial, Lucas, conhecido como Cabeça, tentou fugir, mas foi alcançado e detido. No seu quarto foi encontrado uma quantidade de maconha e cocaína.

Após a prisão, a guarnição se deslocou até a residência do comparsa de Lucas, e na casa de Vinícius foram encontrados mais drogas, um caderno de anotações do tráfico e material para embalagem de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 131 trouxas de maconha, 21 pinos de cocaína, simulacro de arma de fogo, uma quantia em dinheiro e objetos materiais. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Itaberaba.

