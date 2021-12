Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Ipiaú

Vinícius Lopes Souza, de 23 anos, Helen Santana Carlos, 20, e Daniela Santana Carneiro, 20, foram presos suspeito de tráfico de drogas, nesta sexta-feira, 13, em Ipiaú (distante a 353 Km de Salvador). Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

De acordo com o site Giro, uma guarnição da Polícia Militar Delta do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) recebeu uma denúncia anônima, por volta de 1h, de que pessoas estariam comercializando drogas em regiões do município.

Após a denúncia, a polícia realizou buscas em duas localidades. Na primeira, na rua Silvério José Barbosa, eles foram flagrados com maconha, pedras de crack e quatro cartuchos calibre 22.

Em um outro imóvel, na rua Joaquim Nabuco, os PMs encontraram outros suspetios com mais 60 papelotes de cocaína e 22 gramas de maconha, além de sete cartuchos de um revólver calibre 12 e quantia em dinheiro.

Todos os envolvidos foram encaminhados para delegacia do município.

