Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Bom Jesus da Lapa

Foram presos na manhã desta sexta-feira, 13, oito suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão aconteceu durante uma ação conjunta das 24ª e 26ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória), no município de Bom Jesus da Lapa, a cerca de 780 km da capital baiana.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Francisley Cardoso Bandeira, 29 anos, Rodrigo de Souza Araújo Santos, 20, Anderson Ramon Silva Magalhães, 27, Maely Nunes Brito, 23, Elilia dos Santos Barbosa, 22, Edevaldo Góis Santos, 38, Eduardo Miranda Cairo, 35, e Fabio Caetano de Souza, 36, foram encontrados em diferentes locais da cidade durante ação de cumprimento de mandado de prisão.

O delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, titular da 26ª Coorpin, afirmou que os suspeitos seriam integrantes de quadrilhas e estavam sendo investigados e acompanhados há quatro meses.

Conforme o policial, no quintal da residência de Anderson foi encontrada uma pequena plantação de maconha e trouxinhas de cocaína. O grupo foi encaminhado para a sede da 26ª Coorpin e está à disposição da Justiça.

