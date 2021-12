Suspeitos de tráfico de drogas são capturados em Tanquinho

Uma dupla suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas foi presa na noite deste domingo, 25, com armas e drogas no município de Tanquinho (a 160 quilômetros de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ismael Silva de Almeida, 23 anos e Bruno Gonzaga da Silva, 29 estavam em uma motocicleta Honda Fan vermelha no momento em que foram avistados na rua Antenor Moreira, nas proximidades da BR-324.

Os suspeitos ainda tentaram fugir da abordagem acelerando a motocicleta, mas após uma perseguição eles acabaram sendo detidos. Foram apreendidos com os homens um revólver calibre 38, com numeração raspada, e 21 papelotes de maconha.

O material apreendido e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes de Feira de Santana assim como os suspeitos.

adblock ativo