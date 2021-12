Suspeitos de tentar roubar R$ 100 mil de comerciante são presos em Simões Filhos

Um grupo de homens armados foi preso sob suspeita de tentativa de roubo de R$ 100 mil de um comerciante que possuía um ponto na Central Estadual de Abastecimento (Ceasa), nesta sexta-feira, 6, em Simões Filhos, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação teve início após policiais perceberem um veículo modelo Peugeot saindo da central de distribuição, na altura da BA-526, em alta velocidade.

“Rapidamente fomos atrás dele, conseguindo alcançá-lo. Durante a abordagem, localizamos dois revólveres calibres 38 e 32 com dois ocupantes do veículo que informaram da existência de drogas, outros armamentos, além de outros carros roubados, nos bairros de Periperi e Pirajá”, informou o comandante da Rondesp RMS, major Fabrício de Oliveira Silva à SSP.

No bairro de Periperi, foram encontrados com outro suspeito 66 trouxas de maconha e um simulacro de pistola. Já em Pirajá, foram localizados três veículos que tinham restrições, com um quarto suspeito.

Ainda segundo a SSP, o quarteto já era conhecido pela prática de roubos e foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram flagrados por porte ilegal de arma, receptação e tráfico de drogas.

