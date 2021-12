Suspeitos de sequestrar e matar pastor evangélico são presos

Os dois suspeito de sequestrar e matar o pastor da Igreja Batista Salamina, Edmilson Conceição dos Anjos, de 60 anos, no ano passado em Salvador, foram presos e apresentados à imprensa nesta terça-feira, 18, pela Polícia Civil.

Joabe de Aliberto Santos, de 19 anos, e Elimar Santos Veloso, 23, foram capturados no sábado, 15, por policiais da 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, nas residências onde moravam, no Loteamento Fonte das Águas, em Arembepe, Camaçari.

Com eles, os policiais encontraram 37 pedras de crack, munição para pistola 9 mm e diversos produtos comprados com o cartão de crédito da vítima.

Um adolescente de 17 anos, também envolvido no crime, foi apreendido na sexta-feira, 14, com uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm, 40 trouxas de cocaína, 42 cápsulas de cocaína e um colete balístico.

Segundo a policia, o garoto, estava num imóvel usado como ponto de venda de drogas, na Fonte da Caixa, em Vila de Abrantes, pertencente a um traficante identificado como "Queixo", que está sendo procurado. O menor confessou ter participado do sequestro e assassinato do pastor.

Crime

O crime aconteceu no dia 16 de dezembro. O pastor Edmilson, que coordenava um centro comunitário, em Simões Filho, que desenvolvia trabalhos voltados a crianças e adolescentes, foi abordado quando estava na passarela de Arembepe, na rodovia BA 099, a bordo de um Corsa Classic, cor prata.

De acordo com a polícia, os criminosos, que estavam com um revólver calibre 32, fizeram a vítima dirigir até o bairro de Portão, onde os bandidos tentaram fazer saques num terminal de autoatendimento de um hipermercado.

Como não havia dinheiro no caixa eletrônico, foram até um shopping center, na região do aeroporto, e compraram roupas e calçados com o cartão do pastor. Imagens do circuito interno de segurança registram Joabe e Elimar andando pelos corredores do shopping e entrando em uma loja.

Enquanto isso, segundo a polícia, o pastor Edimilson ficou no veículo sendo vigiado pelo adelescente que estava com a arma.

Mais tarde, o pastor foi obrigada a dirigir até uma localidade no Loteamento Jardim das Mangabeiras, onde cada um dos criminosos efetuou um disparo contra ele.

O corpo foi encontrado no dia 19 de dezembro. Os criminosos foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e latrocínio (roubo seguido de morte). O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público.

adblock ativo