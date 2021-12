Suspeitos de saidinhas bancárias deixaram cadeia há 20 dias

Um bando de assaltantes, suspeito de praticar mais de 30 saidinhas bancárias em Salvador e Região Metropolitana (RMS, foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 19, no edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade.

Os homens, identificados como Geilson dos Santos Silva, também conhecido como Gê, de 39 anos, Felipe Osório Mota, 22, Elielson Cabral Barbosa, 23, e Bruno Santos de Souza, 28, foram detidos pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) na região de Porto Seco Pirajá, na quarta, 17. Eles rodavam em um veículo Corsa Sedan, de cor prata, e uma motocicleta XRE-300, de cor vermelha, próximo de a uma agência bancária.

Gê, apontado como líder da quadrilha, e o comparsa Felipe saíram da cadeia há 20 dias, depois de presos também pela prática de saidinhas bancárias. Eliélson e Bruno ainda não tinham passagem pela polícia.

Segundo o delegado titular da Delegacia Territorial da Barra, João Cavadas, os suspeitos carregavam um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, de uso restrito e ao serem conduzidos para a delegacia, foi apurado que atuavam em saidinhas em Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. Após prisão um quinto integrante, Luís Carlos Pereira, conhecido também como Lula, 34, foi capturado no bairro da Pituba, em um veículo Fiesta, de cor prata.

Ainda de acordo com o delegado, os cinco homens faziam parte de uma mesma quadrilha dos presos nos bairros do Stiep e Pernambués. O bando foi autuado por formação de quadrilha e porte ilegal de arma de uso restrito. Além de serem indiciados em inquérito policial pelos mesmos crimes e por roubo qualificado. Os carros, a moto e as armas apreendidas seguiram para perícia.

