Suspeitos de roubo são presos pela PRF em Alagoinhas

Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, 11, no km 116 da BR-101, em trecho do município de Alagoinhas (distante a 108 km de Salvador). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ocorrência foi registrada durante a realização da Operação Lábaro que visa intensificar o enfrentamento ao crime organizado, atuando nas divisas dos estados e nas regiões e corredores estratégicos.

Durante fiscalização na rodovia, os agentes federais suspeitaram de um veículo modelo Corsa, ocupado por quatro homens. Na abordagem, a equipe constatou através dos sistemas a existência de mandados de prisão contra dois dos indivíduos pelo crime de roubo.

De acordo com a PRF, após levantamento policial, descobriu-se ainda que os homens são suspeitos de integrarem um grupo de assaltantes da região de Entre Rios e Esplanada.

Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

