Suspeitos de roubo são amarrados em cerca de arame por moradores em Eunápolis

Gutemberg da Hora Santos e Marcelo Silva Santos foram encontrados amarrados em uma cerca de arame suspeitos de roubo em uma área rural no município de Eunápolis (distância de 653 km de Salvador), na tarde da última sexta-feira, 30.

Segundo o portal RADAR 64, no fim da manhã da última sexta, os suspeitos roubaram um caminhoneiro e um mototaxista na BR-367 e ao perceberem que os assaltantes estavam com uma arma falsa, as vítimas reagiram. Logo em seguida, os suspeitos fugiram em uma moto que também foi furtada. Na fuga, a dupla caiu em uma poça de lama, abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé.

Após denúncias sobre duas pessoas amarradas, os policiais encontraram os suspeitos amarrados e informaram que os homens estavam com diversas escoriações e precisaram de atendimento médico.

Os homens foram autuados em flagrante por roubo e receptação e o material roubado não foi encontrado.

