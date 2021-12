Suspeitos de roubo a joalheria e carro são presos em Teixeira de Freitas

Quatro pessoas tiveram uma tentativa de roubo a uma joalheira frustrada na manhã desta sexta-feira, 15, em Teixeira de Freitas. Os suspeitos estavam em frente a joalheira quando foram abordados pelos policiais e tentaram fugir.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais chegaram ao local após acionamento via Cicom e na tentativa de fuga do grupo suspeito, três deles foram capturados e presos. Os homens estavam com dois automóveis, um deles roubado nesta manhã, quando amarraram a condutora e levaram o carro. O segundo veículo conferia documentação do Rio de Janeiro.

Com o grupo foram achados ainda dois revólveres, munições, uma máquina fotográfica, dois aparelhos celulares, algumas peças da joalheria, cartões de crédito e dinheiro. A condutora amarrada pelos suspeitos passa bem e registrou a ocorrência na delegacia local. A PM faz rondas na cidade, para localizar o quarto integrante da quadrilha.

adblock ativo