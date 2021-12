Suspeitos de roubo a carros-fortes são presos na Bahia

Uma operação conjunta resultou na prisão de seis suspeitos de participação em roubos contra carros-fortes na Bahia e em Alagoas. As prisões aconteceram entre a segunda-feira, 18, e a quarta, 20, com a participação das polícias Federal, Militar e Civil de Pernambuco e Alagoas.

Além das prisões, a ação também resultou na apreensão de quatro fuzis, três carabinas, três revólveres, uma pistola 9mm, dois coletes balísticos, cinco carros (quatro deles com restrição de roubo), explosivos, rádios comunicadores, balaclavas e roupas do exército.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais capturaram na cidade de Paulo Afonso, Jéssica Carolina Andrade da Silva, de 23 anos, apontada como uma das integrantes do roubo a um carro-forte, ocorrido no mês de abril, em Juazeiro.

Já custodiado no Conjunto Penal de Paulo Afonso pela prática de roubo, José Salviano Arcoverde Neto, 36, também teve o mandado de prisão cumprido por participação no mesmo crime que Jéssica.

Localizados nos demais estados, Fábio Júnior dos Santos, Leandro Batista de Lima, Galdino Coelho Feitosa Neto e Maria das Dores Vieira integram a mesma quadrilha.

O coordenador do Grupo de Repressão a Roubo a Banco e Antisequestro do Draco, delegado Paulo Roberto Guimarães dos Santos, afirmou que outros integrantes do grupo já foram identificados. "Em breve outras prisões devem acontecer. Temos um novo pedido de prisão já solicitado pelo Draco, mas que ainda não foi apreciado pela Justiça", contou o delegado.

Por meio do Depin, as Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Paulo Afonso, Juazeiro e Senhor do Bonfim estiveram à frente das diligências e investigações que resultaram na identificação dos suspeitos.

adblock ativo