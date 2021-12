Suspeitos de roubo a banco são presos em Ipacaetá; comparsas fugiram

Dois suspeitos de roubo a banco foram presos na madrugada desta terça-feira, 11, na cidade de Ipacaetá (a 167 km de Salvador). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os agentes conseguiram frustrar a tentativa de roubo após uma denúncia anônima.

As guarnições iniciaram rondas no município e avistaram os suspeitos em dois carros. Os criminosos que estavam em um Ecosport tentaram fugir da abordagem, mas colidiram em um poste. Eles foram presos em flagrante. Os comparsas da dupla, que estavam no outro carro, conseguiram escapar por um matagal.

À polícia, os assaltantes informaram que a quadrilha utilizava dois sítios na região, onde foram encontrados explosivos. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi direcionada para realizar a apreensão do material. Os fugitivos ainda são procurados pela polícia, que realiza rondas na região.

Além desta ação em Ipacaetá, outras tentativas de roubo a banco foram frustradas, nos últimos 17 dias, em Paulo Afonso, Pedro Alexandre e Santa Luz. Segundo a SSP-BA, nenhuma quantia foi levada e as agências não sofreram danos.

