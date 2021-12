Suspeitos de roubarem banco são presos em Porto Seguro

Seis homens foram presos neste domingo, 1º, suspeitos de terem roubado uma agência do Banco do Brasil no município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, na madrugada de sábado, 30. Eles foram pegos quando tentavam embarcar do aeroporto de Porto Seguro para São Paulo.

Os suspeitos carregavam uma grande quantia de dinheiro guardada em malas, quando foram surpreendidos pelos policiais. O valor não foi divulgado, de acordo com o site Radar 64.

As informações mostram que o grupo integra uma quadrilha de roubo a bancos. Após o crime, os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, eram monitorados pelas polícias estadual e federal. Os criminosos foram encaminhados para delegacia de Teixeira de Freitas.

