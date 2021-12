Suspeitos de roubar R$ 70 mil de casa de shows são presos

Dois homens investigados por roubar R$ 70 mil de uma casa de shows em Porto Seguro foram presos por policiais militares enquanto almoçavam na praia, na orla norte da cidade.

Ivan Gomes da Silva, o Caveirinha, e Jocélio Barbosa de Souza foram encontrados com cerca de R$ 2.500 e maconha. Testemunhas reconheceram a dupla como autora do assalto à casa de shows no início do mês de julho, segundo informações do site Radar 64.

Ivan Gomes ainda é suspeito de participação em uma explosão de caixas eletrônicos, roubo e homicídio. Jocélio também é suspeito de roubo, além de violência doméstica. A dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.

