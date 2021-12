Suspeitos de roubar caminhoneiros são presos no interior da Bahia

Quatro jovens, identificados como - Cicero de Freitas, de 23 anos, Robson Lucas da Silva Santos, 21, Daniel Gomes da Silva, 20 e Leandro João do Santos, 25, foram presos na noite da última terça-feira, 17, na cidade de Curaçá, a 587 km de Salvador. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava caminhoneiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o quarteto foi encontrado com uma sacola com maconha, uma espingarda calibre 12, três cartuchos calibre 12 intactos, quatro celulares, dois relógios e uma corrente.

O grupo e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.

Material encontrado com o grupo

