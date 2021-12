Suspeitos de matar três irmãos em Ribeira do Pombal são presos

Um homem e uma mulher foram presos na manhã deste sábado, 27, sob suspeita de executar três irmãos na zona rural de Ribeira de Pombal (a 289 quilômetros de Salvador). Lucas Freitas Santos da Silva, também conhecido como "Lukinhas", e Gelma Fernandes de Morais são integrantes da facção criminosa Katiara.

Eles teriam envolvimento na morte de Reures dos Santos Matos, 29 anos, Cláudio dos Santos Matos, 31 anos, e Bruno José dos Santos Matos, 27 anos, que foi decapitado, no último domingo, 21. As vítimas estavam em um bar no povoado de Barro Vermelho, quando foram surpreendidos pelos bandidos.

Ao Portal A TARDE, o delegado Edemir Antônio Luchini Júnior disse na última terça-feira, 23, que o crime foi motivado pela briga das facções criminosas Katiara e Bonde do Maluco (BDM) - da qual os irmãos eram integrantes.

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP), os rapazes eram investigados pela morte de um traficante no dia 17 de janeiro, também no município. Na ocasião, Luciano Santana, 21 anos, a namorada Herlinda Andrade, 30 anos, e a filha dela de 9 anos estavam em uma pizzaria quando foram surpreendidos. Luciano, que estaria jurado de morte pelo BDM, e a mulher morreram no local. A criança não ficou ferida.

Outros dois suspeitos de matar os irmãos ainda estão foragidos, conforme o delegado Flávio Góis, diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Outro preso

Na última quarta-feira, 24, Paulo Jesus dos Santos, conhecido como Paulo Ovelha, foi preso na mesma cidade do crime em que ele teria participado. Segundo a polícia, ele cumpria pena e tinha sido liberado dias antes de cometer o triplo homicídio.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

adblock ativo