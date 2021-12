Suspeitos de matar PM em Valença são presos

Anderson Marcos Teixeira Lopes, Matheus dos Santos, Millas dos Santos Rocha e Maicon Douglas Ribeiro, suspeitos de matar o policial militar Rogério Souza da Silva, no dia 25 de dezembro de 2016, na cidade de Valença, foram presos nesta quinta-feira, 16.

De acordo com informações da Polícia Civil, os quatro suspeitos atuavam no tráfico de drogas na localidade do Mangue, em Valença.

O PM foi assassindo após ser atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. Eles estava a serviço com outro policial militar no bairro do Tento.

