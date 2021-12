Suspeitos de matar o cabeleireiro Valdir são presos em Simões Filho

Dois suspeitos de envolvimento na morte do cabeleireiro Valdir Macário foram presos na manhã desta quarta-feira, 11, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um dos detidos, Edgar Silva Santos, o "Chocolate", é apontado como mandante do homicídio, que aconteceu no dia 12 de novembro do ano passado.

O outro preso é Patric Ribeiro Tupinambá, que, segundo a polícia, participou da execução do cabeleireiro. Valdir Macário foi morto dentro do seu salão de beleza na frente de colegas e clientes, na Vasco da Gama.

Não há informações sobre a motivação do crime, mas a principal linha de investigação é que o assassinato estaria relacionado à tentativa de homicídio sofrida pelo irmão de Valdir, Reginaldo Manoel da Silva. Ele foi baleado após um suposto envolvimento com a mulher de Edgar, apontado como líder do tráfico de drogas em Mussurunga, Stella Maris e Ipitanga.

A prisão da dupla aconteceu depois da divulgação das imagens deles. Segundo a polícia, outras duas pessoas participaram da ação contra Valdir. Elas ainda não foram identificadas.

Valdir Macário estava com clientes na hora do crime (Foto: Reprodução)​

