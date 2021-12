Suspeitos de matar mulher em Cadeias são detidos

A polícia prendeu Misael Lucas de Souza dos Santos, de 18 anos, e dois adolescentes de 16 anos nesta quarta-feira, 2. O trio confessou ter matado a tiros Valdineia Bahia de Oliveira, 29, e baleado Érica Cristina dos Reis de Santana da Silva, 25, que sobreviveu mesmo sendo atingida na cabeça.

O crime ocorreu na madrugada da última terça, 1º, quando o trio invadiu a casa onde as mulheres viviam. Elas mantinham uma relação homoafetiva.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu dois revólveres, um calibre 32 e outro 38, uma espingarda calibre 12, um rádio amador portátil, uma máscara do tipo brucutu; 105 pedras de crack e uma motocicleta roubada.

Segundo o delegado titular da 20ª DT (Candeias), Marcos Laranjeira, um traficante que está preso ordenou o crime porque as vítimas manifestaram a intenção de abandonar o tráfico de drogas. Além desse fator, Érica é parente do traficante Dadai, o qual é rival do presidiário.

Mais uma confissão

Um dos adolescentes de 16 anos ainda confessou ter matado Vágner Cavalcante, o Feijão, em 31 de outubro último. Misael foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas.

Os adolescentes foram apreendidos e responderão pelas infrações. Os menores foram encaminhados para o Ministério Público para adoção das medias socioeducativas. As armas apreendidas foram as mesmas usadas no crime.

