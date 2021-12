Suspeitos de matar irmãos a tiros em Barreiras são presos

Dois homens, identificados como Washington Luiz das Mercês Silva e Robson Ferreira Borges, suspeitos de assassinar a tiros os irmãos Lucas e Fabiana Crispim Alves no último dia 8, em Barreiras (a 9,9 km de Salvador) foram presos nesta quarta-feira, 16. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi premeditado e teria sido motivado por vingança.

“Washington e Robson tinham uma rixa antiga com Lucas”, explicou o delegado Yves Silva Correia, da Delegacia de Homicídios (DH) de Barreiras. Ainda segundo o delegado, Washington já havia tentado matar Lucas danteriormente.

“A dupla premeditou o crime, mas Fabiana não era um alvo. Ela foi atingida por um disparo feito por Robson, no momento da execução”, ressaltou. De acordo com informações do blog Sigi Vilares, a jovem teria se colocado a frente dos tiros para proteger o irmão.

Os suspeitos, que já estavam com a prisão preventiva decretada, seguem à disposição da Justiça na delegacia de Barreiras.

