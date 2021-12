Suspeitos de matar homem a pauladas são presos em Brejões

Charles de Jesus Vieira e Diego Temoteo dos Santos foram presos na tarde de segunda-feira, 26, suspeitos de matar um homem a pauladas. Segundo informações iniciais, a motivação do crime seria que um dos suspeitos não aprovava o relacionamento da irmã com a vítima. O crime aconteceu no município baiano de Brejões, localizado a 279 km de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla agrediu a vítima a pauladas durante uma festa. O delegado Isaías Pereira Neto afirmou que os dois confessaram o crime.

A dupla já está à disposição da vara criminal.

