Suspeitos de matar homem a facadas e carbonizar corpo são presos em Barreiras

Ailton Ferreira dos Santos, Albertina Fragas de Lima e Ailton Ferreira dos Santos Filho foram presos nesta última quarta-feira, 28 , no município de Barreiras suspeitos de assasinar a facadas Nailton Bandeira da Silva em abril deste ano.

Segundo o portal Itaberaba Notícias, de acordo com as investigações, a vítima foi golpeada a facadas e teve o corpo carbonizado pelos suspeitos. Não há informações sobre a motivação do crime.

O delegado responsável pelo Departamento de Homícios de Barreiras, Yves Silva Correia, um quarto suspeito envolvido no crime, Marcos Paulo Lima Santos, foi preso em Brasília.

