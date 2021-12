Suspeitos de matar criança e adolescente morrem em confronto

Dois homens morreram na tarde desta quarta-feira, 31, em confronto com a Polícia Militar. A dupla é suspeita de matar uma criança de nove anos e um adolescente de 16, na cidade de Gandu (a 296 quilômetros de Salvador). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 1º.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), José Marcos Santos Silva, o 'Marquinhos', e Cristiano Oliveira dos Santos, o 'Quinca' fugiram de Gandu e se esconderam na Região Metropolitana de Salvador. A dupla já possuía mandados de prisão em aberto por conta do crime ocorrido em 19 de julho.

Os policiais foram guiados por denúncias anônimas de que a dupla estaria escondida no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Os suspeitos foram cercados e teriam atirados, sendo feridos durante o confronto. José Marcos e Cristiano foram socorrido ao Hospital Menandro de Faria, porém não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições e porções de drogas. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da 5ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) e da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

