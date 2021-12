Suspeitos de matar aposentada são presos em Feira de Santana

Dois homens suspeitos de ter matado a aposentada Rosimeire Costa da Cruz, 52 anos, na última quarta-feira, 10, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), foram presos. O pedreiro Edmilson Macedo de Sena, 41 anos, foi detido nesta terça, 16, dentro da casa onde mora no bairro Brasília. Já o ajudante dele, Jonas de Jesus Marques, foi preso na madrugada desta quinta, 18, depois que desceu de um ônibus interestadual, no bairro Pedra do Descanso.

Após o crime, Jonas tinha ido para São Paulo. Quando os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) souberam que ele estava voltando para Feira, escoltaram o veículo desde o município baiano de Milares. Na delegacia, depois de ser detido, ele alegou que não matou a aposentada e jogou a culpa para o pedreiro. Este por sua vez, também negou a participação no crime e disse que o ajudante é que teria matado a mulher.

O corpo da vítima foi encontrado pelo irmão no chão do banheiro da casa onde morava, com um fio envolto no pescoço. Segundo o site Acorda Cidade, a dupla trabalhava na casa da aposentada.

Os policiais encontraram o pedreiro após achar um recibo de dízimo em nome do suspeito, que também é conhecido como "Pastor". Dentro da residência do suspeito, foram achados a televisão e os aparelhos de som de Rosimeire, que era aposentada pelos Correios. À polícia, ele informou que guardou os objetos após ser pressionado pelo ajudante e negou que não era pastor evangélico.

O carro roubado, um Kia Soul branco, foi encontrado na última sexta, perto da casa de Edmilson.

O caso continua sendo investigado pela delegacia de Feira de Santana.

