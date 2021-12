Suspeitos de latrocínio de delegado são presos em Feira de Santana

Com a ajuda de câmeras de vigilância, dois suspeitos de serem responsáveis pela morte do delegado Gesta Dermeval Costa Santos, 58 anos, foram presos nesta segunda-feira, 23, em Feira de Santana (distante 110 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Wilder Conceição de Jesus, conhecido como "Nego Lindo", de 18 anos, foi encontrado no bairro Rua Nova. Já o suspeito de ser autor do disparo, Kaio Henrique dos Santos França, o “Orea”, 18 anos, foi preso no bairro Brasília.

O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, de Feira de Santana (DRFR/Feira), delegado André Luís Gomes Ribeiro, informou ao órgão que a dupla confessou o crime e um dos deles tem passagens pela polícia. "Eles assumem a autoria do latrocínio. Wilder Conceição tem histórico criminal por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", explicou.

O delegado ainda afirmou que um terceiro envolvido no crime está sendo procurado. Wilder Conceição e Kaio Henrique foram autuados por latrocínio e estão à disposição da Justiça.

