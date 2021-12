Suspeitos de integrar quadrilha morrem em confronto com a polícia

Cinco homens, suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, morreram na quinta-feira, 31, durante a operação 'Cata Vento" do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM/SAJ). Outros três suspeitos de participar do grupo foram presos na ação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos que morreram na operação foram identificados como Paulo Ricardo Ramos Santana, de 20 anos, Robério Dias, 26, Danilo Oliveira dos Santos, 18, João Carlos de Jesus, 19, e Jônatas de Jesus Santos, 19. Já Arleson Viana Santiago, 19, Marcos Renan dos Santos Canedo, 20, e Sílvio Bispo dos Santos, 36, foram presos.

Ainda segundo o órgão, o grupo era envolvido em homicídios, roubos e tráfico de drogas. Além disso, investigações revelaram que a quadrilha aterrorizava a população e atuava especialmente entre as ruas Bom Pastor e Santa Rita, no bairro do Alto do Santo Antônio.

O delegado Adilson Bezerra, titular da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, revelou que a operação contra a quadrilha foi antecipada após a polícia receber informações de que o grupo se preparava para cometer um outro homicídio na cidade.

Na ação, os policiais entraram em confronto com cerca de 20 pessoas. No entanto parte dos integrantes da quadrilha fugiram por um matagal. Paulo Ricardo, Robério, Danilo, João Carlos, e Jônatas, foram atingidos e, apesar de socorridos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, não resistiram aos ferimentos. Arleson, Marcos Renan e Sílvio foram presos em flagrante. Todos já tinham passagens por tráfico de drogas, homicídio e roubo.

A polícia ainda apreendeu cinco revólveres calibres 38, munições e cartuchos, 42 pedras de crack, maconha embalada para venda, pasta base de cocaína, 39 pinos com droga, embalagens vazias e uma quantia em dinheiro.

