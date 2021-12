Suspeitos de integrar quadrilha de tráfico são presos em Juazeiro

Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na última terça-feira, 8, no município de Juazeiro (distante 553 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos identificados como Robério Rodrigues dos Santos, Hélio Anderson Bispo dos Santos, Gilmar dos Santos Nascimento e Laércio de Souza, integravam uma quadrilha e atuavam no bairro de Alto Aliança. Com eles, foram apreendidas porções de cocaína e mais de mil reais, em espécie.

O material apreendido deverá passar por perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já os suspeitos foram encaminhados a Vara Criminal de Juazeiro, onde seguem à disposição da justiça.

