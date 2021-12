Suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros são presos no interior

Três homens foram presos neste sábado, 24, por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carros no Povoado do Cocal, em Brota de Macaúbas, a 590 km de Salvador. Quatro espingardas, um revólver calibre 22, uma pistola e R$ 2.529,00 foram apreendidos na ação.

De acordo com a PM, após abordar um motociclista, a guarnição encontrou com ele um revólver calibre 22 e o valor de R$ 2.529,00. Ao ser questionado, o suspeito contou que tinha uma pistola, quatro espingardas de fabricação caseira e cartuchos.

Ele teria afirmado ainda, segundo a PM, que realizava vendas de veículos roubados na região da Chapada e que tinha mais três veículos no município de Capim Grosso, também roubados, nas mãos de dois comparsas.

A equipe foi até as casas dos dois suspeitos citados pelo indivíduo abordado e, na casa do primeiro foi encontrada uma moto com placa do Estado de Goiás e um carro com placa de Salvador. Na residência do segundo foi localizado um veículo com placa de São Paulo e documentação falsa.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante na Delegacia de Irecê juntamente com todo material apreendido.

