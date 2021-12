Suspeitos de homicídios e tráfico de drogas são presos em Guanambi

Três homens suspeitos de envolvimento em diversos homicídios e no tráfico de drogas foram presos na cidade de Guanambi (a 676 quilômetros de Salvador). As prisões aconteceram durante a Operação Colibri, deflagrada nesta segunda-feira, 16, no município.

Os policiais apreenderam na ação uma pistola 9 milímetros, drogas, além de celulares, motos, munições e dinheiro. Os detidos – Adílio Pereira dos Santos, 29 anos, Jandilson Nunes dos Santos, 26 anos, e com Clécio Souza do Carmo, 25 anos – são suspeitos de integrar uma facção criminosa que atua na região.

Os três foram levados para a delegacia da cidade, onde foram autuados por posso ilegal de arma de arma de fogo e tráfico de drogas.

