Suspeitos de homicídio são presos com drogas em Santo Antônio de Jesus

Três suspeitos de participação no homicídio de Sávio Nogueira de Souza foram presos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da Polícia Civil, Félix França Gomes de Miranda, de 19 anos, Gabriel Nascimento de Jesus, de 22, e Jeferson da Conceição Santos, de 19, estavam em uma casa, no bairro Amparo, quando foram capturados por agentes da Delegacia Territorial do município, na última sexta-feira, 27.

Além de envolvimento na morte de Sávio, ocorrida na última quarta, 25, os três são suspeitos de atuarem no tráfico de drogas da região, o que teria motivado o homicídio, segundo o delegado Orlando Corsino.

“A vítima tinha dívidas com traficantes. Na casa onde Félix, Gabriel e Jeferson foram presos foram encontrados entorpecentes e outros materiais ilícitos”, disse o delegado em nota.

Com eles foram apreendidas 10 porções e 320 gramas de cocaína, divididos em dois pacotes; uma porção de maconha; uma balança de precisão; dois carregadores de pistola; cinco aparelhos celulares; a quantia de R$ 150 em dinheiro e materiais para embalar os entorpecentes, além de outros objetos.

Os suspeitos foram apresentados na unidade policial e estão presos à disposição da Justiça.

adblock ativo