Suspeitos de homicídio, irmãos são presos com sete armas em Laje

Dois homens foram presos nesta quarta-feira, 3, no município de Laje (a 153 quilômetros de Salvador) com seis espingardas e um revólver.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), investigadores estavam apurando a morte de Cosme Santos da Silva, o crime ocorreu em fevereiro deste ano no mesmo município. Em uma localidade de Cotia, equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) encontraram os irmãos e suspeitos Robenito Felismino dos Santos e José Santos da Silva.

Com os dois foram encontrados os armamentos, sendo as espingardas de calibres 28 e 36, o revólver 38 e munições. Ao decorrer dos depoimentos Robenito e José confessaram o planejamento e assassinato de Cosme. Para o crime foi utilizada a espingarda de calibre 28.

A dupla informou que sofria ameaças de Cosme e por esse motivo decidiram cometer o homicídio. Os irmãos irão responder por crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

adblock ativo