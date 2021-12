Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas são incluídos no Baralho do Crime

Dois suspeitos de homicídio e tráfico de drogas foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) neste sábado, 9. Segundo a SSP, Elenildo Batista dos Santos, também conhecido como 'Nana' ou 'Nena', atua no município de Camaçari e é procurado por homicídio. Ele é o novo 'Quatro de Espadas' do Baralho, substituindo Mateus de Jesus Santos, preso em flagrante no bairro de Brotas, em Salvador.

Além de 'Nana', Cristiano da Silva Moreira também passa a integrar a ferramenta. Apelidado de 'Dignow', 'Maluco' e 'Azuado', o criminoso ocupa o "Três de Paus', no lugar de Wellington de Jesus Santos, o 'Caverinha'. Dignow é procurado por tráfico de drogas em Brotas e proximidades.

