Suspeitos de furto a banco são presos em aeroporto com mais de R$ 700 mil

Seis homens, suspeitos de furto a agências bancárias foram presos no domingo, 1º, no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no sul da Bahia, tentando embarcar com malas de dinheiro em espécie com mais de R$ 760 mil. As prisões foram efetuadas pela Polícia Federal (PF) com apoio da Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a PF, com destino ao estado de São Paulo, os suspeitos estavam tentando embarcar com malas contendo notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 50 e R$ 100.

A Polícia Federal também informou que os homens são suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil em Teixeira de Freitas, ocorrido na última sexta-feira, 29.

Os suspeitos vão responder por associação criminosa e roubo qualificado. O grupo e a quantia recuperada foram encaminhados para a Delegacia de Teixeira de Freitas.

