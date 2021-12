Suspeitos de explosão a banco morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de terem participado da explosão de uma agência bancária na cidade de Pindobaçu morreram em confronto com a polícia na madrugada desta quarta-feira, 8, no município de Lagoa Grande, em Pernambuco. A explosão ocorreu no último domingo, 3, e outros três suspeitos continuam foragidos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram encontrados um fuzil M16 e duas espingardas calibre 12, além de um veículo Corsa Classic com Roberto Nunes de Souza, 31 anos, e Welson Inocêncio da Silva Souza, 33.

Os policiais também encontraram 'bananas' de dinamite e uma caixa com miguelitos - item utilizado para furar pneus de veículos e dificultar a perseguição policial. O material foi apreendido na casa de Roberto e Welson, nos municípios de Juazeiro e Petrolina, na Bahia e Pernambuco, respectivamente.

