Suspeitos de explodir bancos morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de participação na explosão de duas agências bancárias e uma dos Correios, em Jucuruçu, no sul da Bahia, morreram em confronto com a polícia, na cidade de Itabela, na manhã desta quarta-feira, 17.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos foram localizados no município após perseguição. Durante o confronto, ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Conforme o órgão, buscas ainda são realizadas para localizar outros envolvidos. Além disso, a ação aprendeu dois veículos e armas.

Explosão

A explosão ocorreu na madrugada desta quarta, 17. Conforme a polícia, as agências atingidas foram do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O grupo utilizou explosivos e armas de grosso calibre para realizar à ação. Não há informações sobre a quantia roubada.

adblock ativo