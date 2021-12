Suspeitos de explodir banco são mortos em confronto na BA

Quatro homens de uma quadrilha suspeita de assalto a bancos foram mortos nesta quinta-feira, 21, durante uma operação conjunta da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Polícia Militar, ambas de Bom Jesus da Lapa, a 779 km de Salvador.

O delegado Jackson Trindade Neves, coordenador do Coorpin, informou que os suspeitos ao perceberem a aproximação dos policiais, a uma propriedade rural onde os homens estavam escondidos, começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Houve confronto e os quatro suspeitos foram baleados.

De acordo com a Polícia Civil (PC), ainda foram encontrados e apreendidos no local um fuzil calibre 762, uma pistola Glock calibre ponto 40, uma espingarda calibre 12, dois revólveres calibres 38, munição, mira para longo alcance, drogas, balança de precisão, máscaras e uma motocicleta.

Mascaras, munições e celulares também foram apreendidos (Foto: Ascom | Polícia Civil)

Todo material estava na localidade conhecida como Setor H, do Projeto Formoso. A quadrilha é suspeita da explosão de caixas eletrônicos de uma agência bancária em Sítio do Mato, o crime ocorreu na madrugada da terça-feira, 19, informou a PC.

Um dos homens, identificado como Tio Chico, líder de uma quadrilha de traficantes nas regiões do Projeto Formoso e das Agrovilas, portava um documento de identidade que a polícia acredita ser falsificado, com o nome de Antônio Ricardo. O quarto morto no confronto é o paranaense Adriano Aparecido Machado, que tinha várias passagens pela polícia. Outros dois ainda não foram identificados.

