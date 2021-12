Suspeitos de estupro e cárcere privado contra adolescente são presos em Itabuna

Dois suspeitos de abusar sexualmente e manter em cárcere privado uma adolescente de 14 anos foram presos no último sábado, 13, no município baiano de Itabuna.

A jovem, identificada como Larissa Santos, que estava desaparecida desde quinta-feira, 11, estava sendo mantida em cárcere em um apartamento no Condomínio Jubiabá, no bairro de Nova Ferradas.

De acordo com o site Verdinho Notícias, a garota relatou aos policiais que foi forçada a ter relações sexuais com os dois indivíduos, além de ser obrigada a fazer uso de entorpecentes. No apartamento, a polícia encontrou maconha junto com Ruan Marcos Santos Rehen e um adolescente de 17 anos.

Um terceiro suspeito, identificado como Roberto Miranda está foragido. Ruan Marcos já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, ele e o menor estão à disposição da justiça.

