Suspeitos de estupro coletivo são presos em Ibititá; dois adolescentes são apreendidos

José Romildo de Jesus, de 19 anos, e José Maicon de Jesus Lima, de idade desconhecida, foram presos na segunda-feira, 7, suspeitos de participar do estupro coletivo de uma mulher, no município de Ibititá (a 504 km de Salvador), região norte da Bahia. A violência sexual aconteceu no domingo, 6, durante uma festa no povoado de Lagoa do Leite. Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por envolvimento no crime.

De acordo com Ernandes Reis, titular da Delegacia Territorial de Irecê, que responde também por Ibititá, a vítima contou em depoimento que saiu do evento acompanhada apenas de José Maicon. Logo depois, quando estavam sozinhos, outros três amigos de Maicon apareceram.

A vítima disse que foi imobilizada, amarrada e estuprada pelos quatro, que fugiram. Em seguida, ela gritou por socorro e algumas pessoas que também estavam na festa foram ajudá-la.

O delegado informou que Romildo e um dos menores negaram envolvimento no estupro. Porém, Maicon e o outro adolescente afirmaram ter participado, mas disseram que não cometeram o estupro.

Eles contaram que apenas seguraram a vítima para que Romildo e Genílson cometessem o crime. Confessaram também que pretendiam abusar sexualmente da mulher, mas fugiram quando perceberam a aproximação de outras pessoas que estavam na festa.

Romildo e Maicon foram autuados por estupro e corrupção de menores. Já os adolescentes foram encaminhados para o Ministério Público (MP) e vão responder por ato infracional análogo ao estupro.

*Sob a supervisão da editor-coordenador interino Juracy dos Anjos

