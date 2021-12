Suspeitos de estuprar crianças de 12 anos são presos na BA

Suspeito de ter estuprado uma menina de 12 anos na cidade de Itagibá (distante a 377 km de Salvador) no ano passado, o ajudante de pedreiro Jocenando Oliveira dos Santos, 31, foi preso nesta segunda-feira por policiais da delegacia local.

Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime e foi capturado em uma via pública no centro da cidade.

Jocenando foi o segundo suspeito de estupro preso em Itagibá nos últimos cinco dias. O outro acusado foi o mecânico Abimael Vital de Souza Neto, 32, preso na última quinta-feira, 27.

Abimael é suspeito de estuprar outra menina de 12 anos, no início deste mês. Ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido por investigadores da delegacia da cidade, que o capturaram na oficina onde trabalha, no bairro 31 de Março.

As duas prisões ocorreram durante a operação "Criança Não é Brinquedo", realizada pela Polícia Civil. Jocenando e Abiamel estão custodiados na carceragem da delegacia local à disposição da Justiça.

