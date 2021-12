Suspeitos de envolvimento em morte de PM são presos em Ilhéus

Danilo José Silva Santos, suspeito de ser um dos responsáveis pela morte do policial militar Tyrone Tomas de Aquino, ocorrida no domingo, 23, foi preso na madrugada desta segunda-feira, 24, enquanto viajava a Salvador em um ônibus, no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

Em depoimento, o homem apontou Fabrício Santana Caetano, como autor dos disparos, e Fabrício Magno de Santana e de outra pessoa de prenome Everton como envolvidos no crime.

Fabrício Santana foi preso em casa, também em Ilhéus. Ele nega participação no homicídio, mas revelou à polícia onde estava a arma que teria sido usada no crime, um revólver calibre 380. A pistola, encontrada em um imóvel abandonado, no bairro de Conquista, foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

Ainda segundo Danilo, a morte foi encomendada por Adailton Soares dos Santos, preso no Conjunto Penal de Itabuna, pelo valor de R$ 2 mil e um quilo de maconha. Também suspeito de participar do assassinato, Pippou Cleber Machado dos Santos também foi preso com um revólver calibre 38.

