Suspeitos de envolvimento em morte de jovem são presos em Entre Rios

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão dos suspeitos do assassinato de Adriele Caroline da Silva Moreira. O crime foi cometido no domingo, 18, no muinicípio de Entre Rios (distante a 128 km de Salvador).

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima levou à prisão de Wellington Lima Gomes, Diego Abade dos Santos, Jobson dos Santos Lima, Gabriel Lopes de Jesus e Henrique Santos Souza Barbosa.

Ainda conforme a polícia, Henrique conduziu o veículo utilizado no crime, enquanto Welington efetuou os disparos contra a vítima.

Alvo dos assassinos

Em nota divulgada pela Polícia Civil, o delegado José Augusto Saldanha explicou que o verdadeiro alvo dos assassinos era o namorado de Adriele, Luiz Vanderley Ramos de Souza, com quem os bandidos teriam um desentendimento. Entretanto, no ataque, acabaram baleando a jovem.

Com os presos, foram apreendidos dois carros modelo Celta, na cor preta, uma pistola, um revólver, munição, uma balança de precisão, três celulares e uma porção de cocaína.

adblock ativo