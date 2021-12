Suspeitos de atirar em homossexual se apresentam à polícia

Os três suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra Marcelo Macedo, no último domingo, 20, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), se apresentaram na unidade policial da cidade para prestar depoimento.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é policial militar. Na unidade, eles foram ouvidos e logo em seguida liberados. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.

O crime aconteceu na noite do último domingo, Marcelo estava em um bar com outro homem, quando foi abordado pelos suspeitos, que incomodados com a demonstração de afeto entre os dois, os atacaram.

Marcelo foi agredido e baleado quatro vezes, um dos tiros atingiu o braço e outros três o abdômen. Ele foi levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde segue internado. Após uma cirurgia, ele tem estado estável de saúde, mas não há previsão de alta.

Vítima precisou passar por cirurgia após ser baleado

adblock ativo