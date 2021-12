Suspeitos de ataques a bancos morrem em confronto com a polícia

Cinco homens morreram em um confronto com policiais neste domingo, 12, na BR-110, na região entre São Sebastião do Passé e Catu. O grupo é suspeito de planejar ataques contra agências bancárias. Na ação, os homens foram encontrados com armas de fogo, colete balísticos, munições, entre outros materiais.

Os policiais chegaram aos suspeitos através de denúncias anônimas. A guarnição montou um bloqueio na rodovia para surpreender o grupo. Um primeiro carro furou o cerco, perdeu o controle e capotou. Dois homens saíram atirando contra a guarnição e um ficou dentro do automóvel, que explodiu.

Veículo onde suspeitos estavam explodiu durante confronto

Outro veículo parou na blitz e dois homens saíram do carro disparando contra os policiais, que reagiram. Os homens foram baleados e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

"Estamos fazendo varreduras na região em busca de outros suspeitos. O grupo pretendia atacar bancos na região, mas chegamos antes e evitamos", disse o comandante da Cipe LN, tenente-coronel Ricardo Mattos. Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas, dois revólveres, carregadores, coletes balísticos, munições e algemas.

