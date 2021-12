Suspeitos de assassinato em Jeremoabo são presos em Canudos

Dois suspeitos de participarem do assassinato de Sidnei Freire de Andrade, ocorrido no município de Jeremoabo, foram presos nesta terça-feira, 17, na cidade de Canudos, na região Nordeste do estado. Naldo Souza Evangelista, conhecido como Dilsinho, e Manoel Missias Andrade de Jesus, o Rasta, estavam com mandados de prisão em aberto. Além do homícidio, os dois também são suspeitos de ocultar o corpo da vítima.

Segundo o delegado Ailton José de Souza, tiular da delegacia territorial de Jeremoabo, eles cometeram o crime com a ajuda de Denis Pereira dos Santos e Manoel Andrade de Jesus, o Manel, que são procurados pela polícia.

Além deles, a companheira de Sidnei, Maria Luzinete Pereira dos Santos, é apontada como mandante do crime. De acordo com a polícia, ela está presa desde 21 de março, quando foi flagrada com drogas durante um mandado de busca e apreensão.

Naldo e Manoel foram levados para Jeremoabo e interrogados pelo delegado. Eles vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e devem ser transferidos para o Presídio Regional de Paulo Afonso.

