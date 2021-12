Suspeitos de assassinar ativista LGBTQ+ são presos em Itororó

A dupla suspeita de assassinar o ativista LGBTQ+, Marcos Cruz Santana, na madrugada do sábado, 18, foi presa em Itororó (a 547 quilômetros de Salvador). As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira, 21, pela Polícia Civil.

Um dos suspeitos, Josenilton Ferreira de Souza, 26 anos, conhecido como "Jota", teria um relacionamento com Marcos. Segundo a polícia, o crime teria sido pensado por ele, que é casado com uma mulher e queria romper a relação. Conforme o relato do suspeito, o ativista teria ameaçado expor a relação dos dois em um programa de rádio e por isso teria sido morto.

Marcos, Jota e o segundo suspeito, Isaías Andrade de Souza Júnior, 24 anos, apelidado de "Quenã", estavam juntos em uma festa na praça principal de Itororó e depois partiram para o local onde o homicídio ocorreu. "Quenã" teria segurado a vítima pelos cabelos e Jota a golpeou no pescoço. Quando Marcos caiu e o suspeito o esfaqueou novamente na perna e na genitália.

Os suspeitos seguirão para o sistema prisional. Participaram da ação, que resultou nas duas prisões, as equipes da Delegacia Territorial (DT) de Itororó e da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Itapetinga (a 458 quilômetros de Salvador).

Ativista foi assassinado na madrugada do sábado, 18, após sair de uma festa com os suspeitos

adblock ativo