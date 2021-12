Suspeitos de assaltos a bancos são mortos em Tanhaçu

Dois homens morreram na noite de sexta-feira, 20, após confronto com a polícia na cidade de Tanhaçu (distante a 483 km de Salvador). Eles eram suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de assaltos a bancos na região.

A quadrilha havia roubado uma picape perto do fórum de Brumado, na quarta-feira, 18. Segundo o delegado Leonardo Rabelo, coordenador da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), em entrevista ao site Brumado Notícias, a polícia os mandou parar, mas eles reagiram com tiros. Três dos integrantes conseguiram fugir pelo matagal após abandonarem o veículo.

Na picape dos suspeitos, foram encontradas armas de fogo, como uma espingarda calibre 12, explosivos, pavios, munições e toucas brucutus. Os policiais ainda estão em busca dos outros ocupantes do carro.

