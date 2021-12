Suspeitos de assalto são presos com drogas no sul do estado

Dois homens foram presos com quase meio quilo de crack na noite desta segunda-feira, 5, no trecho do município de Ibirapitanga, localizado na BR 330. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles também são suspeitos de praticar assaltos no sul do estado e região.

De acordo com a PRF, a ação foi desencadeada quando policiais visualizaram o condutor do veículo tentando fugir ao notar a presença da equipe. Um dos indivíduos jogou para fora do automóvel um revólver e uma pistola. Ao conseguir alcançá-los, cerca de 4 km depois, os agentes encontraram 400g de crack.

Denuncias apontam que os ocupantes estavam vestidos de terno praticando assaltos na região, afirma a PRF. A ocorrência foi encaminhada a delegacia de polícia judiciária local.

